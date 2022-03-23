Сидоркова подтвердила пропуск сезона-2022 в серии W: «Мою карьеру и мои мечты снова растоптали, сказка кончилась»

Российская гонщица не будет выступать в серии W в сезоне-2022. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

Ранее Сидоркова пропустила предсезонные тесты. В 2021 году Сидоркова проехала пять гонок в Серии W и завоевала один подиум.

«Сказка кончилась. Выступлений в Серии W в 2022 году не будет. Мою карьеру и мои мечты снова растоптали. Я еще очень молода, но жизнь уже сделала меня сильнее. Сегодня я снова немного поплачу, а потом вернусь к тренировкам. Желаю всем девчонкам в Серии W удачи в 2022 годуи чтобы ваши мечты исполнились», – написала Сидоркова.

Сироткин, Сидоркова, Смоляр и другие пилоты «СМП» не выступят в международных гонках в 2022 году

Квят и другие гонщики из России бойкотируют сезон – считают условия федерации дискриминацией

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram