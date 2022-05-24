Хэмилтон мог коснуться крыла на болиде Переса после Гран-при Испании. Ферстаппена штрафовали на 50 000 евро за такое

В интернете появилась фотография пилота , который, возможно, прикасается к заднему антикрылу на болиде «Ред Булл» после Гран-при Испании.

Потенциально это может являться нарушением правил. Качество изображения не позволяет с уверенностью сказать, действительно ли рука Хэмилтона касается крыла.

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Фотография сделана, когда Льюис возвращался после допинг-теста. Если британец тронул крыло, это может расцениваться как нарушение правила закрытого парка. Гонщик в прошлом году получил штраф в 50 000 евро за касание заднего антикрыла на «Мерседесе» Хэмилтона – это произошло после квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Позже появилось видео инцидента, которое показывает, что возможное касание было ненамеренным. По видео тоже трудно судить, нарушил ли Льюис регламент.

Кроме этого, неясно, действовал ли в тот момент режим закрытого парка. Это вероятно, поскольку обычно команды забирают болиды сразу же после того, как ФИА снимает данное ограничение. В режиме закрытого парка любые действия с машинами, их настройка и починка возможны только с разрешения Федерации.

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