Фернандо Алонсо о критике стюардов: «Сейчас я, возможно, стал смотреть на это немного иначе – стюарды делали свою работу»

Пилот заявил, что по прошествии времени уже не так сильно недоволен решением стюардов Гран-при Майами.

На американском этапе Алонсо получил два штрафа по 5 секунд, из-за чего выпал из очковой зоны. И после гонки обвинил судей в некомпетентности.

«Поразмыслив о том, что произошло в Майами, сейчас я, возможно, стал смотреть на это немного иначе. В Майами стюарды делали свою работу. И да, из кокпита, в горячке момента, ситуация всегда выглядит несколько иначе, чем со стороны.

Мы все работаем сообща, чтобы улучшить гонки. Например, в Испании зрители увидели просто отличную гонку, а мы все здесь для того, чтобы делать шоу лучше», – рассказал Алонсо.

Стюарды рассмотрят обвинения в «некомпетентности» со стороны Алонсо

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