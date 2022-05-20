Стюарды рассмотрят обвинения в «некомпетентности» со стороны Алонсо

Слова гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо перед Гран-при Испании привлекли внимание стюардов.
Двукратному чемпиону «Формулы-1» не понравилась работа судей в Майами. Алонсо получил два штрафа и снова не заработал очки.
«Мы считаем, что стюарды сработали очень несправедливо и просто некомпетентно. Думаю, в Майами они действовали не очень профессионально», – сообщил испанец.
Алонсо также поделился мнением о Нильсе Виттихе:
«Необходим опыт, чтобы работать гоночным директором и следить за Гран-при. Не думаю, что такой опыт в данный момент присутствует».
Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила BBC, что данные заявления переданы стюардам для рассмотрения.
Фернандо Алонсо о штрафе: «Стюарды сработали некомпетентно и не очень профессионально на Гран-при Майами»
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