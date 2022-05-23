Валттери Боттас о тактике с двумя пит-стопами: «Попробовали добиться чего-то большего, но не получилось»

Пилот подвел итоги .

За 10 кругов до финиша Боттас, чья команда решила рискнуть со стратегией в два пит-стопа, занимал четвертую строчку, но все-таки не сумел удержать позади Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса, на стороне которых было преимущество в значительно более свежей резине.

«Когда вы поднимаетесь на столь высокие позиции, все идет гладко, с соперниками начинают происходить различные неприятности – ты начинаешь думать, что это может быть твой день.

Но да, с точки зрения стратегии мы, как мне кажется, рискнули слишком сильно. Мы пошли на то, чтобы сделать последний отрезок очень длинным, но в итоге он получился слишком длинным. И ближе к концу шины просто умерли, но мы все равно старались.

У нас был выбор – довольствоваться позицией лучших среди остальных или же попробовать добиться чего-то большего. Мы попробовали, но не получилось. Но риск все равно был минимальным, поскольку сзади нам почти никто не угрожал.

В любом случае я сомневаюсь, что смог бы победить «Мерседес» или «Феррари», мы для этого были недостаточно быстры. Можно быть, у нас был бы шанс воспользоваться ситуацией в конце, когда проблемы возникли у Льюиса Хэмилтона. В любом случае, мы заработали хорошие очки», – рассказал Боттас.

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

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