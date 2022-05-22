Кристиан Хорнер: «Хотел бы отметить Переса за отличную работу – у них с Ферстаппеном были разные гонки»

Руководитель подвел итоги , похвалив за вклад в завоевание дубля.

«Было тяжело. Казалось, что в первой половине гонки у нас вообще ничего не работало. На машине Макса возникла проблема с DRS, потом с ним произошел тот инцидент в четвертом повороте, когда порыв попутного ветра сорвал машину – но Макс здорово разобрался в ситуации, выбрался из гравия и вернулся на трассу.

В тот момент, потому что Макс застрял позади Джорджа Расселла, что лучше всего будет перейти на тактику с тремя пит-стопами. И так уж вышло, что именно эта стратегия оказалась оптимальной.

Сегодня у нашей машины был отличный темп. Очень жаль, что все так вышло для Шарля Леклера – я думаю, что во второй половине гонки нас могла ждать очень интересная битва.

Также я должен особо отметить Чеко Переса за великолепную командную работу. Сегодня у Макса и Чеко были разные гонки, с разными стратегиями, но Чеко проявил себя фантастически.

Но дело в том, что у нас возникла проблема с ростом температуры в болидах, а последнее, что вам нужно – это риск вообще не добраться до финиша в ситуации, когда вы можете сделать дубль.

У нас было две машины на разных стратегиях, так что речи о прямом соперничестве не шло. Шины на болиде Чеко не продержались бы до финиша, поэтому мы позвали его в боксы в конце заезда, чтобы он мог установить лучший круг. И в той ситуации Чеко не мог видеть того, насколько длинным получался его отрезок и какое преимущество за счет свежих шин было у Макса. Как команде нам просто не нужен был такой риск», – рассказал Хорнер.

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