Макс Ферстаппен: «Во время экскурсии в гравий машина не была повреждена, мне повезло»

Пилот подвел итоги и прокомментировал ситуацию со своим вылетом с трассы – который, впрочем, не помешал ему выиграть гонку.

«Первые 30 кругов обернулись для меня разочарованием – после того, как я вылетел с трассы в четвертом повороте. Это застало меня врасплох, потому что мне не показалось, что я затормозил слишком поздно или что проходил поворот на слишком высокой скорости.

Но да, сегодня был очень сильный и порывистый ветер, на одном круге все могло быть стабильно, а на следующем могла в некоторых местах могла внезапно появиться избыточная поворачиваемость. Так что да, не идеальная ситуация.

Мне не показалось, что во время экскурсии по гравию машина была как-то повреждена. Как только я вернулся на трассу, машина сразу работала нормально. Так что да, в этом мне повезло», – рассказал Ферстаппен

Гонка невезений у лидеров «Ф-1»: у Леклера сдал мотор, Ферстаппен вылетел из-за ветра и бился со сломанным крылом.

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