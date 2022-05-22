Гельмут Марко о Ферстаппене: «Проблема была механической – DRS не срабатывала, если Макс атаковал поребрики»

Советник подвел итоги , отметив, что команда осталась довольна завоеванием дубля.

«Мы более чем счастливы такому результату, ведь у нас возникли серьезные трудности. Система DRS на болиде Макса зачастую не срабатывала, хотя иногда она работала нормально. Все это вынудило нас перейти с изначально тактики с двумя остановками на вариант с тремя пит-стопами. Ведь в противном случае мы бы просто не смогли пройти Расселла.

У нас также были проблемы с перегревом из-за высокой температуры. Однако оказываясь в чистом воздухе на свободной трассе мы доказали, что именно наша машина сейчас быстрее всех в пелотоне.

Что до ситуации с DRS, то проблема была механической. И DRS не срабатывала, если Макс атаковал поребрики. К тому же Макс начал немного злиться и порой слишком часто нажимал на кнопку, из-за чего крыло закрывалось.

Но расстройство Макса объяснимо. Мы должны сами решить эту проблему. Мы думали, что решили ее, когда внесли необходимые модификации после квалификации. Оказалось, что это не так», – рассказал Марко.

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