Серхио Перес о командной тактике: «Рад за «Ред Булл», но поговорим позже»

У Серхио Переса появились вопросы к после Гран-при Испании.

«Я рад за команду, но поговорим позже», – сообщил Чеко инженеру после финиша.

Перес пропустил незадолго до конца гонки и стал вторым. «Это абсолютно нечестно, но окей», – отреагировал на просьбу Серхио во время гонки.

«В этот уик-энд я чувствовал большую поддержку и очень рад оказаться на подиуме – впервые на Гран-при Испании. Думаю, было близко, но в итоге это отличный результат для команды, я доволен.

Мы выбрали разные стратегии, и сначала я отпустил Макса, однако потом подумал, что могу обогнать и не терять ценные секунды, чтобы план сработал.

Как бы то ни было, это командный результат», – сообщил мексиканец в интервью перед церемонией награждения.

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