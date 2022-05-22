Макс Ферстаппен: «Очень рад победе и рад за Переса, отличный результат»

Пилот подвел итоги , на котором сумел одержать победу несмотря на неполадки в работе системы DRS.

«Проблемы с DRS заметно осложнили гонку, но нам все-таки удалось вновь выйти вперед, провести хорошую гонку и выиграть ее. Начало получилось очень трудным, зато окончание отличным.

Я старался сохранять концентрацию. Конечно, когда возникают такие поломки – это не очень здорово, но я очень рад победе и очень рад за Чеко. Отличный результат для команды», – рассказал Ферстаппен.

Леклер потерял победу в Испании, Ферстаппен – новый лидер «Ф-1»

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