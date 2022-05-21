Кристиан Хорнер: «Вряд ли «Ред Булл» хватало скорости, чтобы превзойти круг Леклера в квалификации»

Руководитель «Ред Булл» объяснил, почему Макс Ферстаппен не проехал финальный круг в квалификации к Гран-при Испании.

Ферстаппен пожаловался на потерю мощности и в итоге занял второе место, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Хорнер предположил, что Максу было бы трудно отнять поул у соперника.

«Оказалось, что дело не в мощности – DRS не открывалась. Нужно понять, в чем причина, потому что на обратной прямой система сработала – мы проверили, когда Макс возвращался в боксы.

Вряд ли нам хватало скорости, чтобы превзойти круг Шарля. Он проехал отличный круг под давлением в конце сессии. Я все равно доволен стартом с первого ряда», – заявил руководитель.

Хорнер указал на роль контроля за покрышками в завтрашней гонке:

«При таких температурах деградация шин и работа с ними выйдут на первый план. Гонка получится захватывающей. Думаю, [«Ред Булл» и ] весьма близки, борьба будет плотной».

Гран-при Испании-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

Макс Ферстаппен: «Первый ряд – хороший результат для «Ред Булл» с учетом всего уик-энда»

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