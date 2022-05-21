Макс Ферстаппен: «Первый ряд – хороший результат для «Ред Булл» с учетом всего уик-энда»

Макс Ферстаппен рассказал, смог ли бы он взять поул к Гран-при Испании.
Гонщик «Ред Булл» не проехал финальную попытку из-за технических проблем и остался вторым, проиграв Шарлю Леклеру из «Феррари».
«Трудно сказать. Я не смог совершить последнюю попытку, но первый ряд с учетом всего уик-энда – хороший результат. Хотя, конечно, хотелось бы оказаться на поуле.
[В воскресенье] будет жарко, на этой трассе тяжело обгонять, зато наша машина должна лучше беречь покрышки», – заявил чемпион «Формулы-1».
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