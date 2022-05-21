Макс Ферстаппен: «Первый ряд – хороший результат для «Ред Булл» с учетом всего уик-энда»

Теги Гран-при Испании Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Макс Ферстаппен рассказал, смог ли бы он взять поул к Гран-при Испании.

Гонщик «Ред Булл» не проехал финальную попытку из-за технических проблем и остался вторым, проиграв Шарлю Леклеру из «Феррари».

«Трудно сказать. Я не смог совершить последнюю попытку, но первый ряд с учетом всего уик-энда – хороший результат. Хотя, конечно, хотелось бы оказаться на поуле.

[В воскресенье] будет жарко, на этой трассе тяжело обгонять, зато наша машина должна лучше беречь покрышки», – заявил чемпион «Формулы-1».

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