Тормоза на «Хаасе» Шумахера загорелись в практике перед Гран-при Испании

Пилот пропустил большую часть третьей тренировки перед .

На болиде Мика загорелись тормоза, когда он находился на пит-лейн. Из-за этого Шумахер с трудом остановил машину.

Проблемы возникли и у гонщика – задымившийся болид также пришлось возвращать в боксы.

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Фото: твиттер «Формулы-1»