Тормоза на «Хаасе» Шумахера загорелись в практике перед Гран-при Испании

Пилот «Хааса» Мик Шумахер пропустил большую часть третьей тренировки перед Гран-при Испании.
На болиде Мика загорелись тормоза, когда он находился на пит-лейн. Из-за этого Шумахер с трудом остановил машину.
Проблемы возникли и у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли – задымившийся болид также пришлось возвращать в боксы.
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Фото: твиттер «Формулы-1»