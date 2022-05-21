Тормоза на «Хаасе» Шумахера загорелись в практике перед Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Хаас Мик Шумахер Авто

Пилот «Хааса» Мик Шумахер пропустил большую часть третьей тренировки перед Гран-при Испании.

На болиде Мика загорелись тормоза, когда он находился на пит-лейн. Из-за этого Шумахер с трудом остановил машину.

Проблемы возникли и у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли – задымившийся болид также пришлось возвращать в боксы.

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Фото: твиттер «Формулы-1»

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