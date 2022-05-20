Тото Вольфф о болиде «Мерседеса»: «Прогресс есть, но экстаза он не вызывает»

Исполнительный директор поделился мнением о прогрессе, которого команда добилась к пятничным свободным заездам перед Гран-при Испании.

«Обе компании очень неплохо поработали. В моторном подразделении смогли заметно сократить отставание от конкурентов и это просто здорово.

С разработкой шасси мы тоже прогрессируем. Здесь, как и в Майами, мы вновь очень уверенно провели пятничные свободные заезды. Посмотрим, что случится завтра, когда отрывы начнут сокращаться и сможем ли мы уверенно удержать место в первой тройке команд.

Ситуация с болидом улучшилась, но пилоты пока не вполне комфортно чувствуют себя на высоких скоростях. Мы теряем очень много времени в 3 и 9 поворотах, с этим нужно постараться разобраться. Прогресс есть, но не сказал бы, что он вызывает экстаз», – рассказал Вольфф.

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