Льюис Хэмилтон: «Впервые пилотировал на прямой без галопирования. Мы можем прибавить к квалификации»

доволен формой «Мерседеса» в Барселоне и ждет дальнейшего прогресса.

Гонщик завершил вторую тренировку перед Гран-при Испании третьим, стал вторым.

«Позитивный день, я очень доволен прогрессом. Большое спасибо всем на базе за то, что они не сдаются и продолжают трудиться.

Мы не быстрейшие, но идем к этому. Я впервые пилотировал на прямой без галопирования. Оно еще остается [в поворотах], но ситуация стала существенно лучше – мы начинаем потихоньку раскрывать потенциал болида.

Трудности еще есть, но пилотировать машину стало куда приятнее. Я очень благодарен за обновления. Теперь нужно заняться их тонкой настройкой. За ночь мы изучим данные и, думаю, можем даже улучшить темп к завтрашнему дню. Надеюсь, получится наступить на пятки лидерам», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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