Джордж Расселл: «У «Феррари» и «Ред Булл» есть запас по отношению к «Мерседесу»

высказался о втором месте по итогам пятницы на Гран-при Испании.

Его напарник по «Мерседесу» завершил вторую практику на третьей позиции.

«Даже не знаю, честно говоря – в Майами мы стали быстрейшими в пятницу, сейчас мы вторые. Увидим.

Машина реагирует по-разному, в этот раз другие ограничения. Безусловно, галопирования на прямых нет, однако кое-где в поворотах оно немного проявляется, приходится справляться. И болиды «Ред Булл» очень, очень сильны. Это команда, с которой надо считаться.

Мы пройдемся по данным. Не вижу причин, почему [в квалификации] мы не можем оказаться далеко от лидеров или чуть ближе – есть разные режимы работы двигателя и все такое. У и работали не на полную мощность, так что у них есть небольшой запас по отношению к нам. Не знаю, все сложно», – сказал пилот .

Многие пилоты жаловались на высокий расход шин во второй практике. Расселл прокомментировал ситуацию:

«У всех огромная деградация, и это станет решающим фактором в воскресенье. Мы сосредоточимся на этом сегодня ночью».

Гран-при Испании-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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