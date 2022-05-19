Эстебан Окон о сезоне-2019: «В Австралии мне сказали, что в ближайшие полгода я не сяду за руль болида – было очень тяжело»

Пилот поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми он столкнулся до перехода во французскую команду.

Окон потерял место призового пилота в «Формуле-1» в конце сезона-2018, когда команда была продана Лоренсу Строллу и переименована в «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин»).

Окон лишился места в команде в пользу и был вынужден перейти в «Мерседес» на роль резервного пилота. При этом изначально в «Мерседесе» планировали для Окона обширную тестовую программу на сезон-2019, но затем команда была вынуждена скорректировать планы.

«Да, было тяжело. Я пережил несколько очень неприятных моментов. Помню, как приехал в Австралию на первый этап сезона-2019. Меня должна была ждать достаточно насыщенная тестовая программа – предполагалось, что я буду проводить за рулем болида довольно много времени.

Но когда я приехал в Австралию, мне сказали, что я не смогу сесть за руль болида в ближайшие полгода – что в следующий раз я сяду за руль болида только через шесть месяцев!

Изначально мы планировали совсем другое. Но потом количество тестовых дней пришлось сократить – из соображений экономии бюджета и так далее. И это было вполне объяснимо. Важнее всего было обеспечить работоспособность команды, все средства шли на это. Но для меня это стало ударом. Помню, как уезжая с автодрома в Мельбурне я просто сел в арендованную машину на парковке и заплакал. Да, это был тяжелый момент.

Что касается ухода из «Рейсинг Пойнт», то это не стало сюрпризом. Но у нас были варианты с двумя другими командами. Не буду называть эти команды, но варианты были, просто их не удалось реализовать по тем или иным политическим причинам. Из-за чего я, конечно, очень расстроился.

Как бы то ни было, я считаю, что очень многому научился в сезоне-2019, который провел как резервный пилот . Команда могла многое мне предложить, у меня было много работы. И мы доминировали в том сезоне», – рассказал Окон.

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