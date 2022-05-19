Карлос Сайнс: «Мы должны получить объяснения того, почему в Майами не были установлены барьеры TecPro»

Пилот остался в недоумении от действий и организаторов .

В пятницу Сайнс попал в тяжелую аварию, вылетев с трассы в связке 14-15 поворотов. В данном месте трассы вместо барьеров TecPro, поглощающих энергию при ударе, была установленная бетонная стена. В результате чего Сайнс получил тяжелый удар, а болид «Феррари» – серьезные повреждения.

На следующий день в том же месте в аварию попал Эстебан Окон – и в результате пилот «Альпин» был вынужден пропустить квалификацию.

«Мне все кажется предельно очевидным. И я довольно громко выразил свое мнение в пятницу вечером. Я сказал им: «Послушайте, я попал в аварию. При этом я ехал на совсем невысокой скорости и все равно получил весьма болезненный удар. Сравнивая с другими авариями в моей карьере, я могу сказать, что при таком ударе таких болевых ощущений быть не должно. Давайте что-нибудь сделаем с этим поворотом».

В ответ мне сказали: «Авария была очень необычной. Такого не должно повториться». Но это повторилось. И насколько я понимаю ситуацию, у организаторов в наличии были запасные барьеры TecPro, которые можно было бы туда установить. Но этого не случилось.

Так что мы должны получить полноценное объяснение – почему в это место не были установлены барьеры TecPro, которые могли бы защитить Эстебана (во второй аварии). В результате по итогам уик-энда мы получили двух пострадавших пилотов, у которых болит шея, и два сломанных шасси – и все это после двух аварий на небольшой скорости», – рассказал Сайнс.

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