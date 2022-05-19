Команда «КАМАЗ-мастер» прекратил сотрудничество с компанией «Ред Булл»

Команда «КАМАЗ-мастер» сообщила о прекращении сотрудничества с компанией .

«КАМАЗ-мастер» и «Ред Булл» сотрудничали, начиная с 2010 года, однако теперь действие контракта было прекращено.

Информацию о прекращении сотрудничества с «Ред Булл» подтвердил и пресс-атташе «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин:

«Да, нас не связывают контрактные отношения».

Сейчас команда «КАМАЗ-мастер» готовится к выступлению на ралли «Шелковый путь». Будет ли команда участвовать в ралли-рейде «Дакар» пока остается неизвестным.

Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни и Дагестана и завершится на Красной площади в Москве

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