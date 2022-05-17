Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни и Дагестана и завершится на Красной площади в Москве

Организаторы ралли-рейда «Шелковый путь» представили маршрут гонки 2022 года.

Ралли пройдет по территории России со стартом в Астрахани и финишем на Красной площади в Москве, где состоится церемония закрытия. Также гонщики посетят Грозный, Элисту, Волгоград и Липецк. Дагестан и Чеченская Республика впервые в современной истории автомобильного спорта примут у себя соревнования по ралли-рейдам, сообщили организаторы.

Общая продолжительность соревнования составит 4380 километров, протяженность спецучастков – 2800 километров. Гонка пройдет с 6 по 16 июля.

Участие в ралли-рейде уже подтвердили Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), мотогонщица и другие пилоты.

Предыдущие издания ралли проходили по территории России, Казахстана, Туркмении, Китая и Монголии.

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