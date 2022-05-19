Фернандо Алонсо: «В «Феррари» было большое давление и не особо позитивная атмосфера»

Пилот Фернандо Алонсо рассказал о шансе на третий титул и выступлениях за .

Алонсо представлял Скудерию в 2010-2014 годах и трижды становился вице-чемпионом.

«Ситуация изменилась, это точно. В «Феррари» было большое давление. Мы пару раз были близки, и упущенные возможности ложились тяжелым грузом на каждого в команде. Атмосфера в то время была не особо позитивная, и я решил закончить отношения, хотя по контракту мог выступать еще два года. Это стало лучшим решением для обеих сторон.

Сейчас я так же сильно хочу взять третий титул, но понимаю, как работает «Ф-1». Есть одна или максимум две машины, которые позволяют сражаться за чемпионство. Нужно выстроить такой болид вместе с командой, и это интересный процесс, когда совместный рост и все ресурсы направлены на то, чтобы стать одной из этих двух команд», – заявил Алонсо.

Фернандо оценил выступления в «Ф-1» после двух лет в других категориях:

«Я бы сказал, для меня лично это хорошее возвращение. Я чувствую себя конкурентоспособным, однако гарантий не было. Все ожидали, что я буду быстрым, но после двух лет вне «Ф-1» может произойти что угодно. У Шумахера возникли проблемы после перерыва.

Я рад, что чувствую себя быстрым и нащупал ритм. Наверное, первые пять гонок прошлого сезона вышли трудными, и сначала я не был очень уж конкурентоспособным. Но я горжусь тем, чего достиг. В этом сезоне мы стали сильнее, но заработали не так много очков – в первых гонках происходили разные вещи.

Пожалуй, я ожидал чуть большего от изменения регламента – баланса между командами, появления возможностей. Сейчас выигрывать гонки по-прежнему могут лишь две команды. Но, должен сказать, эти две команды достаточно хорошо поработали ради этого. Расклад сил поменялся, и они проявили себя лучше других. Они воспользовались шансом, а про нас нельзя сказать это в полной мере».

Двукратный чемпион мира поделился мыслями о своем возрасте – летом испанцу исполнится 41 год:

«Возраст не является фактором в автоспорте. В остальных видах спорта ситуация другая: ты полагаешься на свое физическое состояние и все такое. В автоспорте же лучше получить новое переднее или заднее крыло, чем помолодеть на три года. Это точно даст большую прибавку в скорости.

Мне хватило двух сезонов вне «Ф-1», чтобы полностью перезапустить ментальное и физическое состояние. Я так же хорош, как в 25 или 30 лет».

Алонсо считает, что ошибки на не связаны с возрастом:

«Когда сражаешься за титул, ты шестым чувством воспринимаешь вещи вокруг себя и действуешь осторожнее. Если борешься за седьмое или восьмое места, настрой другой, и ты идешь на гораздо более рискованные маневры. Приходится выгрызать каждую миллисекунду, сражаться с обстоятельствами, и, может, машина не позволяет пилотировать на 99 процентов и держать в голове 360-градусную картинку гонки. Наверное, в таких случаях ты больше подвержен ошибкам.

Но я не считаю, что допустил слишком много просчетов, и в Майами обстоятельства оказались не на моей стороне. Если говорить о скорости, то, может, через пару гонок я буду доволен больше – мы работаем. Всегда можно улучшить пилотаж. Пока я не полностью доволен процедурой стартов, иногда допускаю ошибки. Мы вместе с командой трудимся над тем, чтобы я снова выступал стабильно».

Испанец не жалеет о своих решениях в прошлом:

«Если бы я остался в каких-то командах дольше, вряд ли бы я получил шанс на победы, потому что в «Ф-1» доминировал один коллектив. Я никогда не вел переговоры с . Так что разницы немного – финишируешь ты вторым в красной, оранжевой или синей машине. Ты все равно второй».

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