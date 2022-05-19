Тото Вольфф: «Мерседес» не сдался в борьбе за титул, отставание от «Феррари» и «Ред Булл» не такое критичное»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о нацеленности команды на борьбу за титул «Формулы-1».

После пяти этапов отставание «Мерседеса» от «Феррари» в Кубке конструкторов составляет 62 очка, от «Ред Булл» – 56.

– Как у вас дела после неоднозначного старта сезона?

– Мои ощущения не имеют значения из-за безумия, которое происходит. становится наименее значимой вещью в мире. Как говорится, мы пытаемся развлечь людей, отвлечь их с помощью спорта.

– А как дела у «Мерседеса»?

– Смешанные чувства. Мы по-прежнему не понимаем машину. В пятницу в Майами мы провели очень хороший день, оказались среди быстрейших, а в субботу все опять изменилось. Минимальные поправки в настройки приводят к большим последствиям.

– Маттиас Лауда (гонщик , сын – Sports.ru) предположил, что после таких перемен вы снова наберете полную скорость.

– Именно на это мы и надеемся: что получится пойти в обратном направлении, провести среднюю пятницу, а затем оказаться среди лидеров. Мы хорошо обучаемся.

– «Феррари» разработала более легкую краску. У «Мерседеса» есть такая проблема?

– В этом сезоне мы давно занимались данной темой. У нас уже самое легкое покрытие, мы не можем сбросить больше.

– Сдался ли «Мерседес» в борьбе за титул?

– Нет, вовсе нет. Позади лишь пять гонок, мы ничего не списали, маятник может качнуться в другом направлении. Если говорить об очках, мы не так критично отстаем.

– Каковы ожидания перед Гран-при в Барселоне?

– Ох. Для нас это интересная трасса, потому что в феврале мы тестировали там быструю машину. Постараемся двигаться дальше. Гонка может стать своего рода отправной точкой. Но нужно оставаться реалистами: мы всего лишь третьи по силе после и .

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