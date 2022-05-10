Мартин Брандл: «Потенциал «Мерседеса» хорошо спрятан, это машина-загадка»

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о проблемах «Мерседеса».
Брандл отметил, что на Гран-при Майами проявились ключевые особенности болида W13 – нестабильность и зависимость от попадания в настройки.
«Мерседес» снова стал третьей командой, но во многих отношениях уик-энд, как я полагаю, вызвал наибольшую настороженность. В пятницу Джордж Расселл был быстрейшим, потом испытывал проблемы со скоростью, и команда просто не понимает, почему.
Раньше они называли машины дивами, но эта – чистая загадка с окном настроек шириной с лезвие ножа. Где-то там есть хороший болид, но он очень хорошо спрятан», – сообщил эксперт Sky Sports.
Брандл оценил выступления Джорджа Расселла, финишировавшего пятым, и его напарника Льюиса Хэмилтона, который стал шестым:
«Легко говорить, что Расселлу повезло с машиной безопасности, но он справился с «хардом» на старте, сохранил спокойствие, когда немного откатился назад, держал гоночный темп, пока остальные начинали отставать, а затем остался на трассе в надежде на сэйфти-кар. Порой ты сам создаешь свою удачу.
У Льюиса снова невезение с машиной безопасности. Его сторона боксов проявила нерешительность, хотя за последние годы мы привыкли к виртуозным стратегиям. Тяжелый период для Льюиса, и голодный до успеха Джордж лучше справился с ситуацией, судя по радиопереговорам.
При наличии болида уровня «Феррари» и «Ред Булл» можно было бы обоснованно утверждать, что у «Мерседеса» лучший состав на решетке».
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