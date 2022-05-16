Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Вижу разницу в уровне Леклера и Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс считает, что и – гонщики разного уровня.

Нидерландец убежден, что на Гран-при Майами гонщик не воспользовался шансами в битве с представителем .

«Он запорол гонку ошибкой в 17-м повороте, это глупо, а потом у него был плохой пит-стоп. В конце Шарлю очень повезло с машиной безопасности, но он сам упустил этот шанс. Когда ты в двух десятых от Макса, то должен обгонять его на прямой [после рестарта], но он все испортил. Это был его единственный шанс.

Мы наблюдали за классной борьбой Макса и Шарля в Бахрейне, Джидде и Имоле, однако в Имоле он (Леклер) допустил ошибку, слишком активно сражаясь с Пересом.

Вместе с Ферстаппеном, и Джорджем Расселлом он представляет очень талантливое поколение. Но пока Леклер не на уровне Макса, поскольку Макс допускает меньше ошибок. Он может дольше пилотировать на пределе и не ошибаться. А у Леклера и Сайнса постоянные просчеты, их слишком много.

Макс под постоянным давлением, и он справляется. Невероятно, как он это делает. Непобедим ли Макс? В данный момент – да. Я вижу разницу в уровне между Максом и Шарлем. Макс пилотирует просто безупречно», – высказался Альберс о своем соотечественнике.

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