Дэвид Култхард: «Ферстаппен провел гонку в Майами как настоящий чемпион»

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что произвел на него хорошее впечатление своим выступлением на .

«Не думаю, что между нынешними болидами «Феррари» и есть существенная разница в скорости – и это здорово, учитывая различия в конструкции и так далее.

Сейчас решающим фактором становится работа с резиной по ходу каждого гоночного уик-энда. В Майами Чеко Перес был не так уж далеко от Макса, но последней небольшой детали по сравнению с напарником ему не хватает. Так что да, фактор гонщика становится решающим. И в данном случае я не могу просто сказать, что машина «Ред Булл» быстрее и все объясняется этим.

Учитывая ситуацию, давление на Макса просто зашкаливало. И после гонки было видно, как и Макс, и Шарль были вымотаны, как они выложились, и что это была действительно тяжелая гонка. И вот это здорово.

Я также думаю, что Макс провел гонку как настоящий чемпион, которым он и является. Если бы это была предыдущая, младшая версия Ферстаппена, то в этом случае Шарлю, вероятно, удалось бы совершить обгон», – рассказал Култхард.

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