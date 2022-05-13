Росс Браун: «Михаэлю Шумахеру бы очень понравилась новая «Формула-1»

Спортивный директор «Формулы-1» считает, что Михаэлю Шумахеру понравилось бы выступать в гоночной серии в ее нынешнем виде.

По мнению Брауна, который много лет проработал с Шумахером в «Феррари», семикратному чемпиону было бы очень интересно заниматься доводкой и развитием болида в условиях нового технического регламента.

«Да, это бы как раз пришлось ему по душе. Михаэль обычно был последним, кто уходил из паддоке в субботу вечером накануне гонки. Он очень часто сидел вместе со мной и инженерами и часами изучал данные и цифры. И сейчас ему было бы очень интересно анализировать все эти новые данные вместе с инженерами.

Он был бы очень хорош в эту новую эру. Михаэлю бы очень понравилась эта новая , – рассказал Браун.

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