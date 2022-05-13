Кевин Магнуссен: «Был удивлен тем, насколько трудным в управлении оказался болид «Индикара»

Пилот рассказал, что был удивлен уровнем гонщиков в «Индикаре» и тем, насколько трудно оказалась управлять гоночным болидом в американской серии.

До своего возвращения в «Формулу-1» Магнуссен выступал в американской серии спорткаров IMSA.

При этом Магнуссен провел одну гонку в «Индикаре», на трассе «Роуд Америка» – датчанина позвали в «Эрроу-Макларен» на замену Феликсу Розенквисту, который пропустил этап из-за последствий тяжелой аварии на этапе в Детройте.

«Одним из важнейших моментов стало отсутствие гидроусилителя руля. Было ну очень непривычно. Я привык к болидам «Формулы-1» и в «Индикаре» все было совсем иначе. И когда у меня появилась эта возможность, у меня была всего пара дней до самого этапа. Так что у меня ни на что не было времени. Ни на симулятор, ни на что-либо другое. Так что впервые я оказался за рулем болида «Индикара» с началом первой практики. А практик было всего две. Но я все равно согласился – потому что, а почему нет? Но было тяжело.

Уровень конкуренции в «Индикаре» очень высокий. Там очень сильные гонщики. Это второй сложный момент из двух. И мне было действительно трудно. Да, я был удивлен тем, насколько трудным в управлении оказался болид . Ощущения были совсем другими, с «Ф-1» это нельзя сравнивать. Но и конкуренция была очень высокой, некоторые из этих пилотов действительно очень хороши», – рассказал Магнуссен.

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