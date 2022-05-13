Фернандо Алонсо: «Если семья Андретти придет в «Ф-1» – это будут отличные новости для обеих сторон»

Пилот высказался в поддержку , который хочет создать свою команду в «Формуле-1».

Заявка Андретти пока не была рассмотрена ФИА, в то время как не все участники «Ф-1» поддерживают появление в чемпионате одиннадцатой команды, что приведет к перераспределению призового фонда.

«Это стало бы большим событием. Я очень хорошо знаю Майкла, знаю семью Андретти – и очевидно, что они являются очень важной частью гоночного сообщества, мира гонок в целом, они настоящие легенды. Так что если семья Андретти придет в «Формулу-1» – это будут просто лучшие новости, причем для обеих сторон.

Это пойдет на пользу и «Формуле-1», и Майклу, который будет выступать здесь со своей командой. Думаю, у них есть все необходимые возможности, ресурсы и таланты, чтобы выступать в «Формуле-1» и быть конкурентоспособными. Так что я надеюсь, что они придут в «Ф-1» в ближайшие годы, я буду с интересом следить за ситуацией», – рассказал Алонсо.

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