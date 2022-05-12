«Мерседес» останется в «Формуле-1» в долгосрочной перспективе

Глава концерна Ола Каллениус подтвердил, что компания будет участвовать в «Формуле-1» в будущем.

В 2026 году чемпионат перейдет на новый моторный регламент. В «Мерседесе» поддерживают стратегию «Ф-1».

«Мы решили пойти по пути декарбонизации, это единственный выбор, который мы могли сделать. То же относится к «Формуле-1».

При следующем моторном регламенте существенно возрастет роль гибридной составляющей, и «Формула-1», очевидно, нацелена на CO 2 -нейтральность. Двигатели внутреннего сгорания останутся, однако они будут использоваться как лаборатории для разработки CO 2 -нейтрального топлива, которое, по всей видимости, понадобится и авиационной промышленности для снижения углеродного следа.

Пока мы не дошли до той стадии, когда возможны гонки вроде Абу-Даби [в 2021-м] на одной лишь энергии батарей. Такой спорт как должен производить шоу, и декарбонизация – верный путь.

Технология производства батарей пока несовершенна. Однако отказ от CO 2 и акцент на электрификации обеспечивают актуальность «Формулы-1». Мы останемся», – сообщил Каллениус.

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