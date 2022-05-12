«Мерседес» останется в «Формуле-1» в долгосрочной перспективе

Глава концерна «Мерседес» Ола Каллениус подтвердил, что компания будет участвовать в «Формуле-1» в будущем.
В 2026 году чемпионат перейдет на новый моторный регламент. В «Мерседесе» поддерживают стратегию «Ф-1».
«Мы решили пойти по пути декарбонизации, это единственный выбор, который мы могли сделать. То же относится к «Формуле-1».
При следующем моторном регламенте существенно возрастет роль гибридной составляющей, и «Формула-1», очевидно, нацелена на CO2-нейтральность. Двигатели внутреннего сгорания останутся, однако они будут использоваться как лаборатории для разработки CO2-нейтрального топлива, которое, по всей видимости, понадобится и авиационной промышленности для снижения углеродного следа.
Пока мы не дошли до той стадии, когда возможны гонки вроде Абу-Даби [в 2021-м] на одной лишь энергии батарей. Такой спорт как «Формула-1» должен производить шоу, и декарбонизация – верный путь.
Технология производства батарей пока несовершенна. Однако отказ от CO2 и акцент на электрификации обеспечивают актуальность «Формулы-1». Мы останемся», – сообщил Каллениус.
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