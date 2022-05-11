Ландо Норрис: «Макларену» нужно немного прибавить в скорости – тогда мы сможем начать бороться с «Мерседесом»

Пилот признал, что команде нужно продолжать работать над улучшением болида.

«Надеюсь, мы сможем еще немного улучшить болид. Довольно тяжело сказать, что именно мы будем делать дальше. Сейчас мы позади . И позади . При этом мы ведем интересную борьбу с «Альпин» и .

Думаю, что здесь в расстановке сил все довольно просто. «Хаас» тоже находится примерно на том же уровне, что и мы. Так что да, борьба плотная. Так что полагаю, что мы можем претендовать на 5-6 место по скорости.

У нас неплохой темп. Нам просто нужно немного прибавить в скорости, чтобы, скажем так, начать бороться с «Мерседесом» и другими ребятами впереди. И тогда мы сможем быть довольны», – рассказал Норрис.

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