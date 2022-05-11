Ландо Норрис: «Макларену» нужно немного прибавить в скорости – тогда мы сможем начать бороться с «Мерседесом»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что команде нужно продолжать работать над улучшением болида.
«Надеюсь, мы сможем еще немного улучшить болид. Довольно тяжело сказать, что именно мы будем делать дальше. Сейчас мы позади «Мерседеса». И позади «Альфа Ромео». При этом мы ведем интересную борьбу с «Альпин» и «Альфа Таури».
Думаю, что здесь в расстановке сил все довольно просто. «Хаас» тоже находится примерно на том же уровне, что и мы. Так что да, борьба плотная. Так что полагаю, что мы можем претендовать на 5-6 место по скорости.
У нас неплохой темп. Нам просто нужно немного прибавить в скорости, чтобы, скажем так, начать бороться с «Мерседесом» и другими ребятами впереди. И тогда мы сможем быть довольны», – рассказал Норрис.
Провал Алонсо, мощный перфоманс новичка «Уильямса», Ферстаппен и Леклер – на равных
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram