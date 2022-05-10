Тото Вольфф: «Мерседес» стал специалистом по галопированию, мы делим его на разные категории»

рассказал о глубоком изучении феномена галопирования «Мерседесом».

Команда по-прежнему страдает от подскакивания болида. В определенных условиях «Мерседесу» удается ослабить эффект – к примеру, во второй практике на , которую выиграл Джордж Расселл.

«Похоже, [в пятницу] конфигурация с низкой прижимной силой сработала и помогла в борьбе с галопированием. Но затем трасса прорезинилась, и при более сильном ветре это уже не спасало.

Думаю, мы стали специалистами по галопированию и можем делить его на разные категории. Будь то дельфинирование, галопирование, заземление – весь набор. Но с фундаментальной точки зрения это одна и та же проблема», – сообщил исполнительный директор команды.

Австриец ответил на вопрос о том, как «Мерседес» намерен действовать дальше, балансируя между уровнем прижимной силы и галопированием:

«Полагаю, все команды пытаются до какой-то степени повысить прижимную силу за счет граунд-эффекта. Конечно, трудно нащупать баланс. Если все сделать правильно, болид станет очень быстрым и будет генерировать много прижимной силы, если нет – случится то, что сейчас происходит с нами.

Это нелегкий путь. Нельзя просто сказать: «Ну, исправим днище, сделаем его жестче», а потом следить, изменилась ли скорость. Пожалуй, машина в таком случае стала бы быстрее, чем наш болид в данный момент, но мы еще не сдались и не перешли к простым решениям».

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