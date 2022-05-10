Мика Хаккинен: «Болид «Ред Булл» точно быстрее – «Феррари» нужны обновления»

Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнил скорость и «Феррари».

из «Ред Булл» выиграл Гран-при Майами, опередив пилотов «Феррари» и . Хаккинен полагает, что Скудерии пора действовать, если они не хотят растерять преимущество в чемпионате.

«Еще одна важная победа для Макса. Если учитывать, что он выиграл все гонки, в которых финишировал, можем сказать, что болид «Ред Булл» точно быстрее «Феррари». Макс провел очень сильный заезд. Он здорово стартовал, забрав второе место у Карлоса Сайнса, а обгон Шарля Леклера на девятом круге был выполнен идеально.

У «Ред Булл» преимущество над «Феррари» по скорости на прямых, из-за чего Шарль не мог подобраться к Максу даже с помощью DRS. После режима машины безопасности Шарль активно атаковал, но Макс смог защититься и оторваться. Он полностью контролировал гонку.

«Феррари» планируют внедрить обновления, и Шарлю с Карлосом они очень нужны, ведь «Ред Булл» выглядит так мощно. Единственной проблемой «Ред Булл» кажется надежность: в пятницу Максу сильно это помешало. Если же надежность «Ред Булл» станет безупречной, для «Феррари» наступят трудные времена», – отметил Хаккинен.

Леклер и «Феррари» продолжают лидировать в личном и командном зачетах: отрыв Шарля составляет 19 баллов, преимущество Скудерии – шесть.

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