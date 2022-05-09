Джордж Расселл: «Организаторам Гран-при Майами нужно будет что-то сделать с асфальтом»

Пилот призвал организаторов переложить асфальт к гонке следующего сезона.

Гонщики «Ф-1» остались недовольны асфальтом, уложенным на трассе в Майами в этом году, отметив крайне низкий уровень сцепления машин с треком.

«Гоняться на этой трассе было и правда очень трудно. Я не знаю, зачем организаторы положили на трассе именно такой асфальт, но вне траектории сцепление с трассой было ужасным. Я чуть не разбил машину, когда заезжал на пит-лейн.

Вообще это очень странно, потому что обычно на новых трасса уровень сцепления с асфальтом довольно высок. У машин обычно хорошее сцепление с новым покрытием, в том числе вне траектории. Здесь же что-то пошло не так.

Организаторам нужно будет что-то с этим сделать. Потому что это вопрос безопасности. И гонки на таком асфальте не будут хорошими. Две машины не смогут бок о бок проехать поворот, просто потому что вне траектории нет никакого сцепления», – рассказал Расселл.

Трек для Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Вердикт пилотов – «не стандарт «Ф-1», не годится для гонок»

Для «Ф-1» в США придумали сектор-генератор ошибок. Сработало: еще до гонки там разбили три болида и разорвали шины в развороте

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram