Джордж Расселл о 5-м месте: «Нам и правда немного повезло, все решила стратегия»

Пилот признал, что занять пятое место на ему помогли обстоятельства и появление машины безопасности.

Расселл начал гонку на шинах «хард» и очень долго оставался на трассе. Появление машины безопасности позволило Расселлу совершить быстрый пит-стоп с минимальными потерями времени.

«Думаю, нам и правда немного повезло. Ведь когда происходят подобные вещи, со стороны может показаться, что вы все сделали просто гениально. Но тут все зависело от стратегии.

Нам было гарантировано седьмое место. Поэтому проводить пит-стоп не имело никакого смысла – гораздо выгоднее было просто оставаться на трассе и надеяться, что в гонке что-нибудь случится. Так и вышло – и да, нам повезло.

Хотя первые несколько кругов на старте получились тяжелыми. На первом круге меня просто задавили – я понимал, что мне нужно терпеть и держаться подальше от неприятностей», – рассказал Расселл.

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