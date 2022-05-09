Льюис Хэмилтон о стратегии на Гран-при Майами: «У команды есть все детали, мне не нравится гадать»

рассказал, почему не провел пит-стоп в конце Гран-при Майами.

Напарник Льюиса по «бесплатно» заехал в боксы благодаря выезду машины безопасности. Команда Хэмилтона решила не рисковать потерей позиций и оставила Льюиса на трассе. В итоге Расселл обогнал партнера за счет свежих покрышек.

«Когда находишься на трассе, ты не обладаешь всей информацией, не знаешь, где находятся другие пилоты. Так что ты гадаешь, а мне такое не нравится. Поэтому я и сказал, чтобы ребята приняли решение. У команды есть все детали, у меня – нет. В любом случае нам сегодня не повезло с машиной безопасности», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон прокомментировал борьбу с Расселлом:

«Джордж здорово проехал первый отрезок. Оглядываясь назад, можно сказать, что «хард» стал лучшим выбором на старте – вероятно, нам тоже следовало поставить жесткие шины. Как бы то ни было, он прекрасно себя проявил, прорвавшись в очки с такой стартовой позиции. Мы заняли пятое и шестое места, это хороший результат для команды.

Между нами шла честная борьба. Он ехал на свежих шинах, так что я оказался легкой мишенью».

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