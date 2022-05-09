ФИА приказала Расселлу пропустить Хэмилтона из-за нелегального обгона на Гран-при Майами

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что команда получила указание от Международной автомобильной федерации (ФИА) в борьбе с .

Расселл на свежих шинах обогнал напарника на 50-м круге Гран-при Майами, однако полностью выехал за пределы трека. Затем Джордж замедлился и пропустил Льюиса, после чего снова совершил обгон. Расселл финишировал пятым, его партнер по «Мерседесу» – шестым.

С сезона-2022 руководители команд не могут общаться с дирекцией гонки и лишь выслушивают указания.

«Никакого диалога с ФИА не было, и, думаю, это правильно. сказала нам: «Они должны поменяться позициями», – сообщил Вольфф.

Расселл прокомментировал ситуацию:

«В одном из поворотов трудно следить за пределами трассы, потому что это просто белая линия. Я был немного разочарован, когда мне сказали поменяться позициями, потому что настигал парней впереди. Но, к счастью, мы доехали до финиша без проблем».

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