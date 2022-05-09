Валттери Боттас о проигрыше «Мерседесу»: «Следил за битвой Хэмилтона и Расселла и опоздал с торможением»

рассказал, как уступил «Мерседесам» пятое место на .

Пилот квалифицировался пятым и в гонке опережал и , однако допустил ошибку, пропустил соперников и финишировал седьмым.

«На самом деле до машины безопасности все шло гладко – такую гонку ты и хочешь проводить.

Я видел, что [Расселл] быстро приближается на свежем «медиуме». Когда он обогнал Льюиса, я следил за ними в зеркалах, потому что соперники подобрались довольно близко. Я думал, нужно ли закрыть калитку. В итоге я затормозил чуть позже, немного не попал на апекс и оказался на «грязной» части трассы. Несмотря на низкую скорость, из-за недостаточной поворачиваемости я задел стену. К счастью, я ничего не сломал и не получил прокол.

В остальном уик-энд прошел хорошо, мы были близки к «Мерседесу» по скорости. Здорово, что мы с ними сражаемся. Жаль, что не получилось занять пятое место, но седьмое – тоже неплохо», – сообщил финн.

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