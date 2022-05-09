Тото Вольфф: «Мерседес» был третьей по скорости командой, но в гонке нам было не с кем бороться»

Исполнительный директор поделился мнением о выступлении команды на .

закончил гонку в Майами на пятой позиции, а финишировал шестым.

«Расселл очень долго оставался на трассе. Мы ставили на появление на трассе машины безопасности – и в итоге это внезапно все-таки случилось. И сыграло против Хэмилтона, который потерял позицию. Не сказал бы, что у нас есть много поводов для радости. Мы были третьей по скорости командой в пелотоне и нам было не с кем бороться.

Мы хорошо провели пятницу. Нужно разобраться в том, почему мы были быстры и вернуться в борьбу. Сейчас мы так, где есть. Может быть, мы не так быстры в квалификации, но сейчас команда постепенно возвращается туда, где была – позади «Феррари» и «Ред Булл». Мы проанализируем все собранные данные и выясним, почему так хорошо смотрелись в пятницу, потому что в данный момент нам не все ясно», – рассказал Вольфф.

Ферстаппен – победитель первой гонки «Ф-1» в Майами

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