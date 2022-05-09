Джордж Расселл о 5-м месте: «Смешанные чувства – разочаровывает, что «Мерседес» не подобрал ключи к болиду»

высказался о пятом месте на после неудачной квалификации.

В субботу пилот стал 12-м, а в гонке опередил напарника за счет «бесплатного» пит-стопа.

«Смешанные чувства. Учитывая вчерашнее, это хороший результат. У нас быстрая машина, но мы не можем подобрать к ней ключи. Команде еще предстоит работа. Это разочаровывает, но я уверен, что в какой-то момент мы это сделаем», – заявил Расселл.

Джордж также поделился впечатлениями от борьбы с Льюисом:

«Получилось неплохо. Когда сражаешься с напарником, ты проявляешь больше уважения, оставляешь больше места. Мне понравилось. Полагаю, между нами есть уважение. Я атаковал изо всех сил».

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