Шарль Леклер: «Сейчас «Ред Булл» немного сильнее с точки зрения гоночного темпа»

Пилот поделился мнением о том, в каких областях команда в данный момент уступает .

По словам Леклера, «Феррари» нужно улучшить работу с шинами на длинной дистанции.

«Думаю, мы знаем, что сейчас «Ред Булл» немного сильнее нас с точки зрения гоночного темпа. В квалификации небольшое преимущество есть у нас, а в гонке – у них. Но в конечном счете важнее всего именно гонка, так что нам нужно отыгрываться и догонять «Ред Булл».

В целом темп «Ред Булл» сегодня был просто выше. Даже не знаю, что еще добавить. Думаю, нам удавалось очень хорошо и быстро прогревать резину. За счет этого мы получали преимущество сразу после рестарта, после пит-стопов, на старте гонки. Однако на длинной дистанции «Ред Булл» смотрится сильнее.

После 5-6 кругов преследовать их стало очень тяжело. Думаю, именно тогда мы проиграли гонку. Нам нужно разобраться в ситуации и понять, за счет чего мы можем прибавить. Потому что в Барселоне нас точно снова ждет гонка, в которой работа с шинами на дистанции будет крайне важна», – рассказал Леклер.

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