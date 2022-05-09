Макс Ферстаппен: «Невероятный Гран-при, мы держали зрителей в напряжении до финиша»

отреагировал на победу на первом в истории Гран-при Майами.

Гонщик стартовал третьим, обогнал пилотов и , а на последних кругах сдержал монегаска.

«Невероятный Гран-при. Очень трудный с физической точки зрения, но, думаю, мы до самого конца держали зрителей в напряжении.

Я невероятно рад выиграть в Майами, невероятное воскресенье для нас», – сообщил чемпион «Формулы-1».

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