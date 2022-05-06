«Формула-1» за $240 млн купила участок в Лас-Вегасе для паддока и боксов

приобрела землю в Лас-Вегасе для паддока и боксов на Гран-при.

«Ф-1» купила участок площадью в 15,8 гектаров за 240 миллионов долларов.

Вопрос с расположением паддока являлся острым, поскольку большая часть земли рядом с трассой принадлежит казино и другим бизнесам. Командам сообщали, что паддок могут расположить более чем в полутора километрах от пит-лейн.

Покупка земли решает данную проблему. Как заявил исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей, формально сделка будет завершена в ближайшие недели. Теперь «Ф-1» может построить постоянную инфраструктуру, как это сделали организаторы Гран-при Майами.

Первый в истории Гран-при Лас-Вегаса состоится в ноябре 2023 года.

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