Боттас о гонке в Лас-Вегасе: «Однажды был там и обещал себе не возвращаться. Постараюсь вести себя лучше, чем тогда»

Пилот «Альфа Ромео» поделился воспоминаниями в связи с предстоящим Гран-при Лас-Вегаса.

«Эпичная новость.

Я однажды был в Вегасе. Когда уехал, сказал себе, что никогда не вернусь. Но я возвращаюсь! Нужно постараться вести себя лучше, чем в прошлый раз», – заявил Боттас.

Другие гонщики «Формулы-1» также высказались об этапе в Лас-Вегасе.

«Красное и черное, детка. Поставлю все состояние на номер 4», – пообещал пилот .

«О, вау. Потрясающе. Наверное, членам команд и зрителям будет веселее, чем пилотам», – считает Николас Латифи из .

«Я уверен, что некоторые пилоты проиграют деньги в казино и постараются отыграть их в воскресенье (гонка пройдет в субботу – Sports.ru)», – отметил гонщик «Астон Мартин» .

Ночная гонка в Неваде состоится в ноябре 2023 года на городской трассе.

«Ф-1» объявила о проведении Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году. Гонка состоится в субботу

Трасса «Ф-1» в Лас-Вегасе: 14 поворотов, 2 зоны DRS, скорости до 342 км/ч

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