«Гигантские игуаны прыгают с деревьев – не хотим, чтоб они падали на гонщиков «Ф-1». Представитель дизайн-студии о трассе Гран-при Майами

Сэм Уорти из Apex Circuit Design рассказал о риске попадания игуан на трассу Гран-при Майами.

Студия Apex Circuit Design, где Уорти является директором по проектам, проектировала городской автодром, на котором в ближайшие выходные состоится гонка «Формулы-1». Как сообщил специалист, неподалеку обитают игуаны, которые могут оказаться и на самом треке.

«Мы точно не хотим, чтобы гигантская игуана упала на кого-то из гонщиков «Ф-1». Это стало бы проблемой!

Они забираются на деревья и прыгают оттуда или проползают на трассу. Мы предприняли меры: маршалы будут проверять просветы [в бетонных барьерах] и деревья на предмет затаившихся игуан. Маршалам выдадут сачки для игуан. Задачей будет поймать их и затем выпустить где-нибудь вдалеке от трассы. Нам пришлось столкнуться с довольно-таки уникальной проблемой!» – отметил Уорти.

Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram