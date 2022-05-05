На Гран-при Майами оба пилота «Альпин» будут использовать обновленное днище болида

Руководитель Отмар Сафнауэр подтвердил, что на Гран-при Майами оба пилота команды будут использовать обновленное днище болида.

На предыдущем этапе в Имоле обновления болида были установлены только на болид Фернандо Алонсо.

«Обновления, которые мы подготовили для нашего болида, в Имоле сработали в соответствии с ожиданиями, что прекрасно свидетельствует о том, что работа команда себя окупает. В результате усилий команды новое днище, которое мы опробовали на машине , в этот уик-энд будет установлена на обоих болидах», – рассказал Сафнауэр.

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