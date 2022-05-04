Марк Уэббер: «Люди слишком строги к Хэмилтону – в первых гонках он не добрал много очков не по своей вине»

Бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту , который не очень хорошо проводит старт сезона.

Особенно громкой критика в адрес Хэмилтона стала после этапа в Имоле, где британец финишировал лишь 13-м, в то время как его напарник занял четвертое место.

«Мне кажется, люди слишком строги, суровы к Льюису, слишком быстро сделали свои выводы. Однако в Бахрейне Хэмилтон провел блестящую гонку и финишировал третьим. В Саудовской Аравии был фактор машины безопасности и пит-стопа. И то же самое в Мельбурне. То есть фактически получается, что Льюис не добрал довольно много очков, причем не по своей вине.

Только в Имоле уик-энд получился для него очень сложным. Но люди, разумеется, просто забывают о том, сколько очков он потерял в других гонках и не по своей вине.

Никогда не стоит недооценивать такую организацию, как . Так что будет крайне любопытно посмотреть, что будет происходить в ближайшие недели. Льюис опаснее всего тогда, когда его прижали к стенке. И нехватки мотивации он никогда не испытывает – поэтому он, возможно, является величайшим гонщиком в истории.

Джордж Расселл сейчас выступает просто блестяще. И это здорово, когда молодые пилоты начинают составлять конкуренцию уже более опытным, сложившимся соперникам. Так всегда и должно быть – и Льюису от этого соперничества не нужно уклоняться», – рассказал Уэббер.

Хэмилтон назвал худшую машину в карьере. Но даже с ней он выиграл две гонки

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

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