На Гран-при Майами будут 3 зоны DRS

опубликовала официальную схему трассы первого в истории Гран-при Майами.

Гонка пройдет на городской трассе рядом со стадионом «Хард Рок-стэдиум».

Пилоты получат шанс трижды за круг открывать заднее антикрыло. Первая зона DRS расположится между 9-м и 11-м поворотами, вторая – между 16-м и 17-м поворотами, третья – на старт-финишной прямой.

В воскресенье 8 мая гонщики проедут 57 кругов. Длина круга – 5,412 км.

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Фото: сайт «Формулы-1»