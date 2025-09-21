Ландо Норрис: «Цель «Макларена» – подиум»
Норрис усомнился в шансах на победу в Баку.
Пилот «Макларена» поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, где стартует 7-м.
«Как команда мы выступили не лучшим образом вчера – но надеюсь, сегодня все пройдет удачнее. Здесь всегда длинные гонки. Многое может произойти: всегда ждешь машины безопасности или виртуальные сэйфти-кары.
Это такая гонка, где все может сложиться в твою пользу или наоборот – в зависимости от удачи. У нас хороший план, попробуем его реализовать.
Думаю, наша цель – подиум. Конечно, хотелось бы победить, но думаю, Макс [Ферстаппен] в отличнейшей форме. Посмотрим, как высоко мы сможем пробиться», – сказал Норрис.
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости