Ландо Норрис: «Цель «Макларена» – подиум»

Норрис усомнился в шансах на победу в Баку.

Пилот «Макларена » поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана , где стартует 7-м.

«Как команда мы выступили не лучшим образом вчера – но надеюсь, сегодня все пройдет удачнее. Здесь всегда длинные гонки. Многое может произойти: всегда ждешь машины безопасности или виртуальные сэйфти-кары.

Это такая гонка, где все может сложиться в твою пользу или наоборот – в зависимости от удачи. У нас хороший план, попробуем его реализовать.

Думаю, наша цель – подиум. Конечно, хотелось бы победить, но думаю, Макс [Ферстаппен] в отличнейшей форме. Посмотрим, как высоко мы сможем пробиться», – сказал Норрис .

