Джеймс Воулз: «Думал, что гонка пройдет в сухих условиях, но примерно через час в Баку будет сильный ливень»

Воулз предупредил о риске дождя в гонке в Баку.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз отметил перед стартом гонки, что Гран-при Азербайджана может пройти в сложных дождевых условиях.

«Скоро может измениться погода. Я думал, что сегодня будет сухо, но примерно через час здесь будет сильный ливень.

За ночь трасса обновилась [с точки зрения сцепления] за счет дождя. На первых пяти кругах важно проехать чисто, пока не появится сцепление. Затем нам уже нечего будет терять, если учитывать, что Алекс [Албон ] стартует с конца.

Карлос [Сайнс] спокоен и расслаблен. Машина быстрая, так что будет интересно посмотреть, как все сложится», – отметил Воулз.

