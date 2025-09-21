Джеймс Воулз: «Думал, что гонка пройдет в сухих условиях, но примерно через час в Баку будет сильный ливень»
Воулз предупредил о риске дождя в гонке в Баку.
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз отметил перед стартом гонки, что Гран-при Азербайджана может пройти в сложных дождевых условиях.
«Скоро может измениться погода. Я думал, что сегодня будет сухо, но примерно через час здесь будет сильный ливень.
За ночь трасса обновилась [с точки зрения сцепления] за счет дождя. На первых пяти кругах важно проехать чисто, пока не появится сцепление. Затем нам уже нечего будет терять, если учитывать, что Алекс [Албон] стартует с конца.
Карлос [Сайнс] спокоен и расслаблен. Машина быстрая, так что будет интересно посмотреть, как все сложится», – отметил Воулз.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
