Валттери Боттас: «На симуляторе трасса в Майами произвела приятное впечатление»

Пилот поделился впечатлениями о конфигурации трассы в Майами, где пройдет ближайший Гран-при.

«Я провел полноценную сессию на симуляторе и трасса произвела приятное впечатление – судя по всему, гонки там должны получиться отличными. Там есть довольно длинные прямые и несколько мест, хорошо подходящих для проведения обгонов.

Конечно, посмотрим что получится в реальности, но на бумаге все выглядит очень неплохо и я уверен, что нас ждет потрясающий Гран-при», – рассказал Боттас.

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